Обувь валяная специальная мужская на резиновом ходу натуральная шерсть резина от пониженных температур для эксплуатации во II, III, IV и особом климатических поясах ТР ТС 019/2011 ТУ 8167-002-05251923-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обувь валяная специальная мужская на резиновом ходу натуральная шерсть резина от пониженных температур для эксплуатации во II, III, IV и особом климатических поясах ТР ТС 019/2011 ТУ 8167-002-05251923-2014- Обувь валяная