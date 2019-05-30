Вентилятор напольный с увлажнителем Westinghouse Cascata 53ВТ 220В 50ГЦ 64.3М3/Ч 5.5КГ с пультом ДУ

Холодильник Nord ДХ 247 012 450х470х830СМ
Холодильники бытовые
от 15000₽
Завеса тепловая Ballu BHC-H15W30-PS 220В 31КВТ 3800/3200/2600М3/Ч 1510ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Холодильник Бирюса Б-10E 122х58х62СМ 235Л 188Л однокамерный белый без морозильника
Холодильники бытовые
Не указана
Машина стиральная Beko MVSE79512XAWI отдельностоящая фронтальная 15 7КГ электронное 1000ОБ/МИН белый 60х45х84СМ 61
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
от 46200₽
Холодильник бытовой Pozis RK-101 250л двухкамерный ТУ 5156-093-07503307-99 АО "ПОЗИС" Россия
Холодильники бытовые
от 21600₽
Холодильник бытовой Pozis RD-164 400л ТУ 5156-132-07503307-2000 АО "ПОЗИС" Россия
Холодильники бытовые
Не указана
Завеса тепловая промышленно-бытовая Тепломаш А-3 220В 3КВТ 280М3/Ч 560х114х170ММ ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 10005₽
Завеса тепловая КЭВ-18П4091Е 380В 18КВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Холодильник Tesler RC-73 44.5x62.0x46.5СМ 68Л 62Л 6Л однокамерный серебристый 911052
Холодильники бытовые
от 10450₽
Электроодеяло специальное трехсекционное BL1CF 30-200ВТ 5.1КГ 1800х2050ММ водоотталкивающая ткань для обертываний
Одеяла электрические
от 72000₽
Холодильник LG GA В409 UЕDA 190х60х63СМ 312Л двухкамерный с нижней морозильной камерой
Холодильники бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-D20-T18 380В 18/9/0КВТ 4700/2800М3/Ч 1950ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана