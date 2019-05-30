Вентилятор напольный с увлажнителем Westinghouse Cascata 53ВТ 220В 50ГЦ 64.3М3/Ч 5.5КГ с пультом ДУ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вентилятор напольный с увлажнителем Westinghouse Cascata 53ВТ 220В 50ГЦ 64.3М3/Ч 5.5КГ с пультом ДУ- Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы