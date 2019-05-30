Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы / Вентилятор напольный с увлажнителем Westinghouse Cascata 53ВТ 220В 50ГЦ 64.3М3/Ч 5.5КГ с пультом ДУ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вентилятор напольный с увлажнителем Westinghouse Cascata 53ВТ 220В 50ГЦ 64.3М3/Ч 5.5КГ с пультом ДУ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вентилятор напольный с увлажнителем Westinghouse Cascata 53ВТ 220В 50ГЦ 64.3М3/Ч 5.5КГ с пультом ДУ- Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы
    4
    Вентилятор напольный с увлажнителем Westinghouse Cascata 53ВТ 220В 50ГЦ 64.3М3/Ч 5.5КГ с пультом ДУ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке

    Похожие товары

    Холодильник Nord ДХ 247 012 450х470х830СМ
    Холодильники бытовые
    от 15000
    В корзину
    Завеса тепловая Ballu BHC-H15W30-PS 220В 31КВТ 3800/3200/2600М3/Ч 1510ММ
    Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
    Не указана
    В корзину
    Холодильник Бирюса Б-10E 122х58х62СМ 235Л 188Л однокамерный белый без морозильника
    Холодильники бытовые
    Не указана
    В корзину
    Машина стиральная Beko MVSE79512XAWI отдельностоящая фронтальная 15 7КГ электронное 1000ОБ/МИН белый 60х45х84СМ 61
    Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
    от 46200
    В корзину
    Холодильник бытовой Pozis RK-101 250л двухкамерный ТУ 5156-093-07503307-99 АО "ПОЗИС" Россия
    Холодильники бытовые
    от 21600
    В корзину
    Холодильник бытовой Pozis RD-164 400л ТУ 5156-132-07503307-2000 АО "ПОЗИС" Россия
    Холодильники бытовые
    Не указана
    В корзину
    Завеса тепловая промышленно-бытовая Тепломаш А-3 220В 3КВТ 280М3/Ч 560х114х170ММ ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99
    Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
    от 10005
    В корзину
    Завеса тепловая КЭВ-18П4091Е 380В 18КВТ
    Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
    Не указана
    В корзину
    Холодильник Tesler RC-73 44.5x62.0x46.5СМ 68Л 62Л 6Л однокамерный серебристый 911052
    Холодильники бытовые
    от 10450
    В корзину
    Электроодеяло специальное трехсекционное BL1CF 30-200ВТ 5.1КГ 1800х2050ММ водоотталкивающая ткань для обертываний
    Одеяла электрические
    от 72000
    В корзину
    Холодильник LG GA В409 UЕDA 190х60х63СМ 312Л двухкамерный с нижней морозильной камерой
    Холодильники бытовые
    Не указана
    В корзину
    Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-D20-T18 380В 18/9/0КВТ 4700/2800М3/Ч 1950ММ
    Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
    Не указана
    В корзину
    Позвонить