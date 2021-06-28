Парогенератор электрический ЛГС-159.28.00.000 220В 2.15КВТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Парогенератор электрический ЛГС-159.28.00.000 220В 2.15КВТ- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки