Парогенератор с утюгом Endever Skysteam-735 В 2.3КВТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Парогенератор с утюгом Endever Skysteam-735 В 2.3КВТ- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки