Запарник деревянный с крышкой 5Л; ДМ³ сосна ГОСТ Р 50962-96 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запарник деревянный с крышкой 5Л; ДМ³ сосна ГОСТ Р 50962-96 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки