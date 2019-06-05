Царга внешняя 1450х500 шпон Файн-лайн дуб цвет венге для стола переговорного
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
от 23863,47₽
Ковш ушат 290ММ 380ММ липа 15Л для запаривания веников с внутренним металлическим ведром 655000158
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1980₽
Царга для стола Onix-П O.M-CS-4 1450х320х18ММ ЛДСП денвер светлый/антрацит
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
от 1602₽
Карниз однорядный потолочный с липкой лентой Велькор алюминиевый 500СМ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Тапочки одноразовые открытый мыс Стандарт 39-42 белые ПВХ, подошва ЭВА 3ММ 150ПАР
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 3750₽
Вешалка для одежды выдвижная ШХ-350 никель 350ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Сушилка напольное Ника 20 нержавеющая сталь 1960х540х950ММ 17КГ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1320₽
Сушилка складная Ника металлическая 1100х900ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Запарник деревянный ведро 8Л; ДМ³ сосна ГОСТ Р 50962-96 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Решетка для ванной береза 730х375х57ММ ФКУ ИК-17 ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Мочалка банная губка Мелочи жизни поролон 150х100ММ Украина
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 55,1₽
Сушилка Zalger Simfony металл/пластик 1710х630х950ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана