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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Запарник деревянный ведро 8Л; ДМ³ сосна ГОСТ Р 50962-96 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запарник деревянный ведро 8Л; ДМ³ сосна ГОСТ Р 50962-96 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запарник деревянный ведро 8Л; ДМ³ сосна ГОСТ Р 50962-96 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Запарник деревянный ведро 8Л; ДМ³ сосна ГОСТ Р 50962-96 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия

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      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
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      Минимальная партия
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    • ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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