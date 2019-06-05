Стул детский с спинкой 560х270х220ММ сосна ГОСТ 19917-2014 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стул детский с спинкой 560х270х220ММ сосна ГОСТ 19917-2014 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом