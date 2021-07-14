Изготовление поддонов деревянных 1200х1000ММ ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ Россия
Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Изготовление доски торцевой деревянной ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Изготовление поддонов деревянных 1200х800ММ ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ Россия
Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Изготовление песочниц ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Изготовление окон деревянных ФКУ ИК-13 УФСИН РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ Россия
Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Изготовление срубов (оцилиндрованные бревна) ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Изготовление доски обрезной деревянной ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Изготовление крышек, щитов деревянных
Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Деревообработка ФКУ ИК-1 ГУФСИН РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана