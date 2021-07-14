Изготовление окон, дверей, поддонов, деревянных частей ручного инструмента, распиловка леса и изделий из дерева по индивидуальным чертежам ФКУ ИК-40 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Изготовление окон, дверей, поддонов, деревянных частей ручного инструмента, распиловка леса и изделий из дерева по индивидуальным чертежам ФКУ ИК-40 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком