Шлагбаум Faac 617/6 BPR тумба шлагбаума со встроенной платой управления (крепление для прямоугольной стрелы/ монтажная пластина/ балансировочная пружина/ стандартная прямоугольная стрела 6М, вилочная опора для стрел

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шлагбаум Faac 617/6 BPR тумба шлагбаума со встроенной платой управления (крепление для прямоугольной стрелы/ монтажная пластина/ балансировочная пружина/ стандартная прямоугольная стрела 6М, вилочная опора для стрел- Ограждения дорожные