Характеристики

Верх обуви выполнен из натуральной кожи. Подошва однослойная (PU). Полиуретан придаёт мягкость, снижает нагрузку при ходьбе, что в свою очередь, позволяет ногам меньше уставать. Литьевой метод крепления подошвы обеспечивает с верхом обуви единое целое, в результате достигается полная герметичность в месте литья и максимальная прочность. Такая подошва сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -30°С до +120°С. Теплая подкладка сочетает все преимущества натурального материала, а искусственные составляющие увеличивают долговечность и отсутствие «парникового эффекта». Металлический защитный подносок способен выдержать ударную нагрузку в 200 Дж. Утепленные искуственным мехом.