Спецификация
Торговля оптовая бумагой и картоном
Характеристики
Торговая марка: Комус Color
Цветовая гамма: зеленая
Цвет бумаги: зеленый интенсив
Интенсивность: интенсив
Формат листов: А4
Плотность бумаги: 80 г/кв.м
Количество листов в пачке: 500
Схема вложения: 1
Страна происхождения: Россия
Количество цветов в пачке: 1
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край