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    Главная / Торговый портал / Бумага писчая и тетрадная / Бумага писчая белая Writing Paper 210х297 А4 65Г/М2 белизна 90% CIE 500ЛИСТ 836650
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага писчая белая Writing Paper 210х297 А4 65Г/М2 белизна 90% CIE 500ЛИСТ 836650

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага писчая белая Writing Paper 210х297 А4 65Г/М2 белизна 90% CIE 500ЛИСТ 836650- Бумага писчая и тетрадная
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    Бумага писчая белая Writing Paper 210х297 А4 65Г/М2 белизна 90% CIE 500ЛИСТ 836650

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    Цена
    от 213
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    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      250c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      185,64
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      222,77
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Вес изделия: 2 кг Вид бумаги: писчая Количество листов в пачке: 500 Штук в коробке: 10 шт. Белизна: 90 % Плотность бумаги: 65 г/кв.м Формат листов: А4 Схема вложения: 360 Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      222,77c НДС
      Цена актуальна до
    • ФИЛИППОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      177,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      213
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      213c НДС
    • ООО "АЛЬФАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "ВИЗАВИ"
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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    • ООО "АЛМИНА"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РЕСПЕКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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