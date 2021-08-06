Спецификация
Торговля оптовая бумагой и картоном
Характеристики
Вес изделия: 2 кг
Вид бумаги: писчая
Количество листов в пачке: 500
Штук в коробке: 10 шт.
Белизна: 90 %
Плотность бумаги: 65 г/кв.м
Формат листов: А4
Схема вложения: 360
Страна происхождения: Россия
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край