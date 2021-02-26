Спецификация
Торговля оптовая бумагой и картоном
Характеристики
Торговая марка: Ballet Classic
Формат листов: А3
Количество листов в пачке: 500
Класс бумаги: B
Белизна: 153 %
Яркость бумаги: 96 %
Непрозрачность бумаги: 92 %
Плотность бумаги: 80 г/кв.м
Толщина бумаги: 104 мкм
Штук в коробке: 5 шт.
Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: Нет
Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да
Страна происхождения: Россия
Регионы поставки
Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан