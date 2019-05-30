Производство светильников светодиодных ФКУ ИК-31 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство светильников светодиодных ФКУ ИК-31 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ Россия- Услуги по производству электрического осветительного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
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