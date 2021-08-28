Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

Характеристики

Характеристики товара: Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 2.5 Марка: ПВС Напряжение, В: 660 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Тип изделия: Провод Диапазон рабочих температур: от -25 до +40 Исполнение: Без исполнения Цвет: Серый Температура эксплуатации: от -25С до +40С Температура монтажа: 25C-на воздухе 15C-в земле Гарантийный срок, мес: 60 Минимальный радиус изгиба: 120 Минимальная строительная длина: 100 м