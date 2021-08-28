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    Главная / Торговый портал / Провода силовые для электрических установок / Провод силовой круглый ПВХ-пластикат ПВС 2х2.5 многопроволочный 100М 2 2.5ММ2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод силовой круглый ПВХ-пластикат ПВС 2х2.5 многопроволочный 100М 2 2.5ММ2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод силовой круглый ПВХ-пластикат ПВС 2х2.5 многопроволочный 100М 2 2.5ММ2- Провода силовые для электрических установок
    4
    Провод силовой круглый ПВХ-пластикат ПВС 2х2.5 многопроволочный 100М 2 2.5ММ2

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1941,6
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    • ООО "ННТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12236
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12236
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      12236c НДС
    • ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1618
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1941,6
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Характеристики товара: Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 2.5 Марка: ПВС Напряжение, В: 660 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Материал жилы: Медь Тип изделия: Провод Диапазон рабочих температур: от -25 до +40 Исполнение: Без исполнения Цвет: Серый Температура эксплуатации: от -25С до +40С Температура монтажа: 25C-на воздухе 15C-в земле Гарантийный срок, мес: 60 Минимальный радиус изгиба: 120 Минимальная строительная длина: 100 м
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1941,6c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      125
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      150c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
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      Цена без НДС, руб.
      77
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      92,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      92,4c НДС
    • ООО "САМУР"
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      Цена без НДС, руб.
      74
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      88,8
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ИТ АВТОМАТИКА"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      69,6
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
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      0
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      69,6c НДС
    • ООО "ЛТПК"
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      Цена без НДС, руб.
      51
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      61,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      61,2c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      46
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      46c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
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      Цена без НДС, руб.
      35,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      43
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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      Минимальная партия
      0
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      43c НДС
    • ИП Татаркина С.А.
      Все товары
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      27
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      27
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22
      Спецификация
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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    • ООО "ЭТМ"
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
      Все товары
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      Ставка НДС, %
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      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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