Шкаф офисный стандарт комбинированный 900*560*2000ММ в ассортименте в ассортименте в ассортименте ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф офисный стандарт комбинированный 900*560*2000ММ в ассортименте в ассортименте в ассортименте ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Шкафы для одежды деревянные