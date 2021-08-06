Постройка хозяйственная приусадебная бытовая зимняя стандартная каркас деревянный, утепление минеральная вата (50ММ), половая доска 4.8х2.3х2.4М мягкая черепица Шинглас внутренняя -фанера/осп, внешняя -имитация бруса палисандровый/коричневый плафон освещения, металлическая сетка с ячейкой 20х20ММ, окно- пластиковый стеклопакет 600х500ММ
Домики садовые и постройки хозяйственные приусадебные Эта группировка также включает: - детали и изделия деревянные для садовых домиков и хозяйственных построек
от 227500₽
Здание Помещение модульное КПП металлосайдинг 2400х2400ММ
Помещения деревянные контейнерного типа
от 340000₽
Помещение контейнерного типа жилое мобильное 420М 3х9м
Помещения деревянные контейнерного типа
Не указана
Помещение контейнерного типа жилое мобильное северное исполнение 420М 3х6м
Помещения деревянные контейнерного типа
Не указана
Помещение контейнерного типа жилое мобильное вспомогательные (контора) М-К3-4-06-ВКОН-0020 299м2 ГОСТ 22853-86
Помещения деревянные контейнерного типа
Не указана
Помещение контейнерного типа жилое мобильное 420М 3х6м
Помещения деревянные контейнерного типа
Не указана
Здание Унифицированный автономный функциональный модуль для размещения аппаратуры 600х600х1800СМ АО "НПО Импульс" Россия
Помещения деревянные контейнерного типа
Не указана
Помещение контейнерного типа жилое (блок-бокс) 4500х2200х3000мм 5Т
Помещения деревянные контейнерного типа
Не указана
Помещение контейнерного типа жилое мобильное северное исполнение 420М 3х9м
Помещения деревянные контейнерного типа
от 1293600₽
Помещение контейнерного типа жилое блок-модуль металл, дерево, утеплитель 6.0х2.4х2.5+3.0х2.4х2.5М
Помещения деревянные контейнерного типа
Не указана