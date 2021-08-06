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    Главная / Торговый портал / Помещения деревянные контейнерного типа / Помещение контейнерного типа жилое мобильное северное исполнение 420М 3х9м
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Помещение контейнерного типа жилое мобильное северное исполнение 420М 3х9м

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Помещение контейнерного типа жилое мобильное северное исполнение 420М 3х9м- Помещения деревянные контейнерного типа
    17
    Помещение контейнерного типа жилое мобильное северное исполнение 420М 3х9м

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1293600
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ИНТАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1078000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1293600
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1293600c НДС
    • ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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