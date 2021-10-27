Набор реагентов АЧТВ-тест для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) лиофильно высушенные АЧТВ-реагенты -7 флаконов/ раствор кальция хлористого-3 флакона ПГ-7/1 ТУ 9398-017-05595541-2009 МБООИ "ОБЩЕСТВО БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АЧТВ-тест для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) лиофильно высушенные АЧТВ-реагенты -7 флаконов/ раствор кальция хлористого-3 флакона ПГ-7/1 ТУ 9398-017-05595541-2009 МБООИ "ОБЩЕСТВО БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ" Россия- Реагенты диагностические