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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией / Биопрепарат "Микрозим (TM) Понд трит" биологическая очистка воды (4.0 грамма на 1м2 воднгого зеркала при средней глубине до 4метров)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Биопрепарат "Микрозим (TM) Понд трит" биологическая очистка воды (4.0 грамма на 1м2 воднгого зеркала при средней глубине до 4метров)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Биопрепарат "Микрозим (TM) Понд трит" биологическая очистка воды (4.0 грамма на 1м2 воднгого зеркала при средней глубине до 4метров)- Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией
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    Биопрепарат "Микрозим (TM) Понд трит" биологическая очистка воды (4.0 грамма на 1м2 воднгого зеркала при средней глубине до 4метров)

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      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
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