Папка деловая на молнии Алекс 340x260x25ММ синяя экокожа отрывной блокнот 800836

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Папка деловая на молнии Алекс 340x260x25ММ синяя экокожа отрывной блокнот 800836- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона