Производство стола для сотрудника под заказ ДСП в ассортименте ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1026401732279

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство стола для сотрудника под заказ ДСП в ассортименте ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1026401732279- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений