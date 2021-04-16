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    Главная / Торговый портал / Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки / Коннектор первичный KD 500 для соединения высоковольтового кабеля Ensto Финляндия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Коннектор первичный KD 500 для соединения высоковольтового кабеля Ensto Финляндия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Коннектор первичный KD 500 для соединения высоковольтового кабеля Ensto Финляндия- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    121
    Коннектор первичный KD 500 для соединения высоковольтового кабеля Ensto Финляндия

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    Цена
    от 2280
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СТРОЙМОНТАЖ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2280
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2280c НДС
    • АО "АВИАКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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