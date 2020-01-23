Фотобарабан Depo DP500Z00 для P415 и M410

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Depo DP500Z00 для P415 и M410- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства