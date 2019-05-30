Техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций БКТП-63/10 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Текущий ремонт светильников, вводных кабелей в здании Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Техническое обслуживание силовых кабелей Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Ремонт кабельной линии, импульсных линий с проверкой герметичности импульсных линий УИРГ Ставропольский край Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Техническое обслуживание системы автоматики Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов ,пригодных к эксплуатации Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 212304 ₽ В корзину

Монтаж приспособления для опечатывания помещения на внешнюю дверь Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки от 400 ₽ В корзину

Техническое обслуживание кабельной системы Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Техническое обслуживание и ремонт системы охранно-пожарной сигнализации 1МЕС Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 1350 ₽ В корзину

Обслуживание шлейфа с пожарными извещателями взрывозащищенного исполнения ТРВ-2, ИП103-1, ИП103-2 Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 156,88 ₽ В корзину

Техническое обслуживание систем АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) диспетчеризация и ППР (планово-предупредительный ремонт) Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 108000 ₽ В корзину