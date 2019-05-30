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    Главная / Торговый портал / Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях / Ремонт системы отопления Ремонт розлива
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ремонт системы отопления Ремонт розлива

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ремонт системы отопления Ремонт розлива- Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях
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    Ремонт системы отопления Ремонт розлива

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    Поставщики
    • ООО "ВЕСТА-ПЛЮС НН"
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      Спецификация
      Ремонт машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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