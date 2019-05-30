Техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций БКТП-63/10
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Текущий ремонт светильников, вводных кабелей в здании
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание силовых кабелей
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Ремонт кабельной линии, импульсных линий с проверкой герметичности импульсных линий УИРГ Ставропольский край
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание системы автоматики
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов ,пригодных к эксплуатации
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 212304₽
Монтаж приспособления для опечатывания помещения на внешнюю дверь
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 400₽
Техническое обслуживание кабельной системы
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание и ремонт системы охранно-пожарной сигнализации 1МЕС
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 1350₽
Обслуживание шлейфа с пожарными извещателями взрывозащищенного исполнения ТРВ-2, ИП103-1, ИП103-2 Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 156,88₽
Техническое обслуживание систем АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) диспетчеризация и ППР (планово-предупредительный ремонт)
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 108000₽
Обслуживание шлейфа с пожарными извещателями взрывозащищенного исполнения ТРВ-2, ИП103-1, ИП103-2 Регламент 2
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 306,85₽