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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Запасная часть для оргтехники Узел ролика 2-го переноса 059K88420 Xerox
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запасная часть для оргтехники Узел ролика 2-го переноса 059K88420 Xerox

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Узел ролика 2-го переноса 059K88420 Xerox- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Узел ролика 2-го переноса 059K88420 Xerox

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    Цена
    от 23299,2
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПЕРВАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19416
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23299,2
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Узел 2 го переноса 059K88420 для Xerox DC250
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Пермский край
      Подробнее
      23299,2c НДС
    • ООО "ФР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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