Запасная часть для оргтехники Ремень переноса 675K72181 Xerox

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Ремень переноса 675K72181 Xerox- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства