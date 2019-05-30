Олово пруток кр8 01 ГОСТ 860-75
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
от 1810₽
Проволока свинцовая С2 2ММ ТУ 48-21-792-85
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
от 730₽
Олово О1пч ГОСТ 860-75
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
Не указана
Олово О1пч чушка ГОСТ 860-75
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
Не указана
Проволока свинцовая С1 3ММ
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
от 738₽
Проволока свинцовая С1 2ММ ТУ 48-21-792-85
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
от 680000₽
Проволока свинцовая С1 1.5ММ ГОСТ 3778-77
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
Не указана
Сплав оловянный подшипниковый О83Сур11 ГОСТ Р 57772-2017
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
от 3424,99₽
Проволока свинцовая С1 1ММ
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
Не указана
Проволока свинцовая С1 2ММ
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
от 406,51₽
Проволока свинцовая С1 6ММ
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
от 738₽
Проволока свинцовая 1.25ММ
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
от 504,69₽