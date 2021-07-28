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    Главная / Торговый портал / Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов / Плита ОСП OSB 12х1022х244ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плита ОСП OSB 12х1022х244ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита ОСП OSB 12х1022х244ММ- Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
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    Плита ОСП OSB 12х1022х244ММ

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    Поставщики
    • ИП "Томашев Анатолий Юрьевич"
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      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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