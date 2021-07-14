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    Главная / Торговый портал / Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком / Деревообработка ФКУ ИК-1 ГУФСИН РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
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    Деревообработка ФКУ ИК-1 ГУФСИН РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Деревообработка ФКУ ИК-1 ГУФСИН РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
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    Деревообработка ФКУ ИК-1 ГУФСИН РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

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    Поставщики
    • ФКУ ИК-1 ГУФСИН РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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