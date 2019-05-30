Кресло для парикмахерской Квадро 670х700ММ наполнитель поролон черное 150КГ на пятилучье с высокими мягкими подлокотниками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для парикмахерской Квадро 670х700ММ наполнитель поролон черное 150КГ на пятилучье с высокими мягкими подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли