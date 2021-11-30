Крепление цепное для комплекса ВТУ-01МП.02 для труб МП-1 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 50150 ₽ В корзину

Комплект КГПС для газопламенной сварки горелка ацетиленовая - 1 шт.; редуктор ацетиленовый - 1 шт.; редуктор кислородный - 1 шт.; баллон кислородный (40 л) - 1 шт.; баллон ацетиленовый (40 л) - 1 шт; хомут 3/4 - 4 шт. Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 17436 ₽ В корзину

Клемма заземления магнитная ESAB 0000500415 400А Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 78525 ₽ В корзину

Клемма заземления МКЗ-31 310А Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок Не указана В корзину

Клемма заземления 600A (0000500416) Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 1016 ₽ В корзину

Клемма заземления ЭСАБ СВ000010318 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 1148,14 ₽ В корзину

Горелка сварочная RT-36 340А 5000ММ Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок Не указана В корзину

Горелка сварочная пропановая ГЗУ-3 с наконечниками №2-4 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 1623 ₽ В корзину

Горелка сварочная пропановая ГВ-500 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 929,84 ₽ В корзину

Горелка сварочная пропановая газовоздушная ГВ ДОН (900) для кровельных работ присоед. 6+9м Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 591,7 ₽ В корзину

Горелка сварочная BINZEL МВ-36КД 250А 5М Euro 0.8-1.2ММ Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок от 8076,6 ₽ В корзину