Питатель качающиеся ПК-1,2-8.0 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 250Т/Ч 3100 х 1600 х 1100 мм 1300КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Машина проборазделочная пробоотбиратель маятниковый ПММ-12Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1020КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Сепаратор универсальный липкостной ленточный АЖ600 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для обогащения ценных минералов 300..1500 л/ч 860КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Грохот специальный инерционный тяжелого типа ГИТ-42 4800КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Грохот специальный инерционный легкого типа ГИЛ42У 2900КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Гровер 513004 для вибросито CDX18 - 2100
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Болт крепежный 515538 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Гровер 513005 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Кольцо уплотнительное 508619 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Кольцо уплотнительное 508620 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Гровер 513003 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Болт крепежный 515505 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана