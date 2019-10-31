Запасная часть Муфта винтовая с диофрагмой (Screw coupling with orifice plate) part № 2058-8846-000, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть Муфта винтовая с диофрагмой (Screw coupling with orifice plate) part № 2058-8846-000, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ