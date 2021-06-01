Культиватор-плоскорез комбинированный ЩПК-6,8П 35СМ 6ГА/Ч 6.8М ТУ 4732-011-00210950-2004 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989125-97958531033989135
Культиваторы
Не указана
Борона дисковая навесная БДМ-2,3х2Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 2.28М 15СМ 2.73ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 16+1ШТ 2ШТ ММ 2280КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Мотыга прямая 150х120ММ 1200ММ
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Борона дисковая навесная БДМ-2,6х2Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 2.5М 15СМ 3.72ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ ММ 2500КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Борона зубовая навесная БНЗ-9 для лущения стерни и предпосевной обработки почвы, рыхления почвы и выравнивания поверхности поля 8.5М 15ГА 9ШТ 20-80ММ 12-18КМ/Ч 1900х9100х820ММ 850КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Бороны зубовые
Не указана
Мотыга большая
Машины для прополки и пропалыватели
от 64₽
Культиватор турбодисковые КТД-520Л 13СМ 5,2М 5.2Га/чГА 10-18КМ/Ч 7640х5280х1900ММ 5600КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор АПК-6 30СМ 6М 6ГА ТУ 4732-005-00210950-03 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989121-97958531033989131
Культиваторы
Не указана
Мотыга Gardena сталь 80ММ для комбисистем 03180-20.000.00
Машины для прополки и пропалыватели
от 1006,8₽
Культиватор бензиновый, червячный, четырехтактный Тарпан ТМЗ-МК-03 20СМ 0.35-1М 45КГ
Культиваторы
Не указана
Борона дисковая модернизированная БДМ-2,6х2Н 2.6М до 15СМ 3.1ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ 850ММ 1050КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Борона дисковая БД-4000П 4М 15СМ 4.5ГА/Ч КМ/Ч КМ/Ч ШТ ШТ ММ КГ ТУ 4732-015-00210950-2012 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989122-97958531033989132
Бороны дисковые
Не указана