Мочалка банная двусторонняя люфа 110х90ММ флоупак ООО "Ланвар Мезо" Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 29₽
Сушилка Dogrular СТАР металл/пластик 1000х1730х660ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 2006₽
Карниз Orac Decor CX 150 дюрополимер 2.9х4.3х200СМ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 390₽
Решетка для душа напольная липа 1500х600ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 3360₽
Подушка для ванны непромокаемая Bacchetta ПВХ 25х34СМ белая 200Г на присосках Италия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1920₽
Решетка для душа напольная дерево 900х900
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Сушилка для белья напольная складная DOGRULAR сталь/алюминий/пластик 18Мх720ММ 604611
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1650₽
Доска гладильная Nika 122.5х38СМ 0.9М металл, дерево, хлопок с гладильным рукавом и подставкой для утюга 7.8КГ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 4100₽
Доска гладильная Nika Ника-9 122х40СМ 0.9М металл 7КГ 885940 Китай
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 2400₽
Сушилка складная Zalger 2000x550x1130ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1045₽
Сушилка напольная складная Ника металл/пластик 1960х540х950ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Ковш 420ММ медный
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана