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    Главная / Торговый портал / Брикеты топливные из отходов деревопереработки / Брикеты топливные RUF 10.5КГ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Брикеты топливные RUF 10.5КГ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брикеты топливные RUF 10.5КГ Россия- Брикеты топливные из отходов деревопереработки
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    Брикеты топливные RUF 10.5КГ Россия

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    Поставщики
    • ООО "ШАРМ"
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      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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