Распил бревна на доску отрезную ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области Россия 1024000805905

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Распил бревна на доску отрезную ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области Россия 1024000805905- Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком