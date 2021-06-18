Светильник потолочный с призматическим рассеивателем СДВН 36 36ВТ 595х595х50ММ белый сталь встраивается в потолки типа "Армстронг" ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник потолочный с призматическим рассеивателем СДВН 36 36ВТ 595х595х50ММ белый сталь встраивается в потолки типа "Армстронг" ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия- Светильники и осветительные устройства