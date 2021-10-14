Припой на основе олова с другими металлами ЦОП-40 Пруток 8ММ +200...+330ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 12-П304

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на основе олова с другими металлами ЦОП-40 Пруток 8ММ +200...+330ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 12-П304- Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые