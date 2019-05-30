Дверь межкомнатная с остеклением "ВЕНЕЦИЯ" ПВХ венге 2000х700х50ММ одностворчатая ФКУ ИК-41 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дверь межкомнатная с остеклением "ВЕНЕЦИЯ" ПВХ венге 2000х700х50ММ одностворчатая ФКУ ИК-41 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Двери, их коробки и пороги деревянные