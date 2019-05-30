Рамка без стекла сосна A4 настенная под зеркало морилка ОСТ 131-78 ФКУ ИК-8 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рамка без стекла сосна A4 настенная под зеркало морилка ОСТ 131-78 ФКУ ИК-8 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия- Части светильников и осветительных устройств