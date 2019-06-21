Скамья с декоративными элементами деревянная на железобетонном основании металлическая с деревянными досками 200х80х100СМ ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья с декоративными элементами деревянная на железобетонном основании металлическая с деревянными досками 200х80х100СМ ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом