Корзина пластиковая для мусора 260х260х265ММ Полимербыт 919
Изделия корзиночные и плетеные
от 79,25₽
Корзина пластиковая для белья 100ЛИТР(ДМ³) с крышкой, пластик
Изделия корзиночные и плетеные
от 647,88₽
Корзина пластиковая Luxstahl KT3053 210х145х60ММ белый кт249
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000
Изделия корзиночные и плетеные
от 580₽
Корзина пластиковая плетеная 20Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ малых размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая с крышкой CV02 Luxstahl KT3426 415х280х65ММ полипропилен/пластик бежевый кт1928 кт1929
Изделия корзиночные и плетеные
от 4521,6₽
Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ из полипропилена черного цвета, корпус расширяется кверху, имеет перфорации, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) С919
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 150х65ММ полипропилен КТ1895
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) с кольцом для фиксации арт. 1126225
Изделия корзиночные и плетеные
от 2243,81₽
Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана