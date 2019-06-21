Скамья кованая со спинкой Изготавливается из квадрата стального и окрашивается в черный цвет 200х120х111,6СМ ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО по Ульяновской области Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья кованая со спинкой Изготавливается из квадрата стального и окрашивается в черный цвет 200х120х111,6СМ ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО по Ульяновской области Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом