Полотно дверное Дверное полотно глухое 600*2000*38, 700*2000*38, 800*2000*38, 900*2000*38.ММ в ассортименте по заказу

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полотно дверное Дверное полотно глухое 600*2000*38, 700*2000*38, 800*2000*38, 900*2000*38.ММ в ассортименте по заказу- Двери, их коробки и пороги деревянные