Доска обрезная Строганная доска Давальческое сырьё 1000-6000М от 90 до 200ММ 19 до 200ММ ФКУ ИК-25 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска обрезная Строганная доска Давальческое сырьё 1000-6000М от 90 до 200ММ 19 до 200ММ ФКУ ИК-25 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья