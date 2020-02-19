Запасная часть для оргтехники Узел закрепления в сборе HP RM1-6406-000CN

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Узел закрепления в сборе HP RM1-6406-000CN- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства