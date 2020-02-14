Запасная часть для оргтехники Узел закрепления HP RM1-2524-040

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Узел закрепления HP RM1-2524-040- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства