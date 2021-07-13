Датчик регистрации Xerox 130K64270 для Xerox CC-C118,WC-M118/B930/CC123/ 128/133/WC 123/5220/5222/5210/5205

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Датчик регистрации Xerox 130K64270 для Xerox CC-C118,WC-M118/B930/CC123/ 128/133/WC 123/5220/5222/5210/5205- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства