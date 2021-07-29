Шкаф для документов Канц 700х330х1130ММ орех ЛДСП с пластиковыми опорами и стационарными полками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Канц 700х330х1130ММ орех ЛДСП с пластиковыми опорами и стационарными полками- Шкафы офисные деревянные